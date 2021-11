1 La foto di Soleil Sorge

Una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip è certamente Soleil Sorge. Fin dal primissimo giorno in casa infatti l’ex corteggiatrice non si è mai risparmiata e spesso è finita al centro dell’attenzione mediatica. Ma non solo. In questi due mesi infatti l’influencer si è anche scontata spesso con altri Vipponi, venendo anche presa di mira da alcuni inquilini. Tuttavia sembrerebbe che Soleil al di fuori sia amatissima, e sono già numerose le nomination che ha superato indenne. In questi giorni intanto la Sorge è finita al centro della polemica per via del suo legame con Alex Belli.

Come sappiamo infatti i due si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è intervenuta Delia Duran, compagna dell’attore. La modella ha così fatto un durissimo attacco all’ex corteggiatrice che nel mentre ha iniziato a dubitare di Alex. Il pubblico nel mentre si chiede cosa accadrà nei prossimi giorni, e di certo ne vedremo di belle.

In queste ore intanto sul web sta circolando una vecchia foto di Soleil Sorge, che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. Nello scatto infatti vediamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne col suo naturale colore di capelli, che come si evince non è affatto il biondo. Questa la foto che sta facendo il giro dei social:

