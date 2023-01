NEWS

Nicolò Figini | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’attacco di Gianmarco a Soleil Sorge dopo il GF Vip

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha avuto uno scontro acceso con Luca Onestini. I due si son lanciati delle frecciatine a vicenda ed è stato tirato in ballo anche Marco Cartasegna. Nel corso della seconda edizione del reality, infatti, sembrava che la Sorge lo avesse lasciato per questo ragazzo. Lei, tuttavia, ha tenuto a precisare che non c’è mai stato alcun tradimento. L’attuale momentanea opinionista, poi, ha menzionato una ex del vippone:

“Ciao Luca! Ti saluta Cristina! Ciao! Cristina è un’altra di quelle storie che non gli conviene tirare fuori. Ma lasciamola lì. Va bene così. Per fortuna tutto galleggia, come sempre. Quindi, piano piano, la verità viene sempre a galla“.

Ad attaccarla dopo tutto ciò che è accaduto in studio è arrivato il fratello di Luca, ovvero Gianmarco Onestini. Sui social, infatti, l’ha molto criticata per il suo modo di fare: “Che non valessi niente come “opinionista supplente” l’hai dimostrato chiaramente, che non valessi niente come persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola“. Una risposta di Soleil Sorge è arrivata, ma non direttamente a Gianmarco. Rispondendo a un altro commento su Twitter, infatti, l’influencer ha chiesto scusa a tutti per ciò che hanno visto:

“Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto” vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita“.

