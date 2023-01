NEWS

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

Durante le nomination palesi, Nikita Pelizon in salone si è messa a scrivere qualcosa in un foglietto: la regia è intervenuta

La regia riprende Nikita Pelizon

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del 2023 del Grande Fratello Vip 7. Nikita Pelizon si trovava in nomination con Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Wilma Goich ed è riuscita a salvarsi. Poco dopo quando Signorini ha reso noti i preferiti, l’opinionista Soleil Sorge (in accordo con Pierpaolo Pretelli) ha deciso di rendere immune la vippona. A detta loro lo merita, dunque l’hanno salvata da un possibile televoto, anche se questa settimana si vota per il preferito.

Ma c’è un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico. Durante le nomination in stanza SuperLed, Nikita Pelizon è rimasta in salone in compagnia degli altri immuni. A un certo punto, come vediamo da questo video completo, la ragazza si è alzata per cercare qualcosa in cucina. Poco dopo ha preso una busta di carta e ha scritto qualcosa su, fatto una sorta di scarabocchio o simili. I più maliziosi pensano che abbia in qualche modo voluto avvisare Antonella Fiordelisi della sua nomination e mettersi così d’accordo con lei, ma in realtà non ci sono prove tangibili che possano dimostrare questo.

Anche perché il foglio in questione è stato inquadrato ma non si legge nulla se non appunto, ma non si comprende. Alcuni fan della vippona sostengono che Nikita Pelizon prima delle nomination o durante la puntata si vada ad appuntare cosa dicono di lei, di modo da ricordare poi chi dover nominare. Qui sotto la clip in questione…

Prima di inventarvi cazzate su “Nikita scrive chi nominare con Antonella” e tagliare i video a piacimento, almeno assicuratevi di dire la verità. #GFvip pic.twitter.com/qbQTFe6QhN — (@imnichi_) January 3, 2023

In ogni caso appena la regia ha visto Nikita Pelizon prendere il pezzo di carta e scrivere qualcosa, l’ha richiamata, invitandola prima a smettere di scrivere e poi a portare il foglio in magazzino. La giovane ha accettato di buon grado la strigliata e dopo aver detto: “Va bene”, ha lasciato il materiale incriminato dove suggerito.