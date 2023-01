NEWS

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

La frase di Wilma Goich su Nikita

Durante la puntata del Grande Fratello Vip Wilma Goich è stata eliminata al televoto, ma è tornata in gioco poco dopo quando ha ottenuto il biglietto di ritorno. Nel post puntata oltre a festeggiare il suo rientro nel reality, Wilma Goich si è anche sfogata ben bene e ha attaccato duramente Nikita Pelizon. Nei confronti della vippona non ha mai nutrito grande simpatia e i telespettatori sono convinti che questo astio derivi dal fatto che la giovane influencer sia molto amica di Daniele Dal Moro, di cui Wilma è gelosa.

Fatto sta che in nottata, come dicevamo, Wilma Goich ne ha dette davvero di ogni su Nikita Pelizon, spalleggiata da Luca Onestini e Nicole Murgia. Sebbene Oriana Marzoli abbia suggerito di non fare il nome della concorrente, ai tre è fregato ben poco.

L’attrice ha detto: “Nikita le faceva da psicologa a distanza”, per poi imitarla. A darle manforte Luca Onestini: “Arriva quella che dà consigli, ma avrà bisogno di consigli lei, altro che”. A seguire la frase infelice di Wilma Goich: “Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli”. Esternazione che tanto sta facendo indignare il web in queste ultime ore.

In altre circostanze Wilma Goich anche con altre vippone ha detto la sua su Nikita Pelizon e non si è di certo risparmiata. In questo video in cui discute con Nicole Murgia e Milena Miconi ha tirato fuori vecchie questioni. Dal canto suo, però, Milena non riesce a comprendere tutto questo livore da parte delle due concorrenti e non è sembrata per niente convinta.

Quindi nikita è FALSA E IPOCRITA PERCHE’ HA BEVUTO DAL SUO BICCHIERE E PERCHE’ LE HA BUTTATO LE MOZZARELLE SUL TAVOLO! MENO MALE CHE LA MICONI NON LA INTORTATE!!!#SQUALIFICATAPERWILMA #nikiters #gfvip pic.twitter.com/PT2rbviW1g — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 3, 2023

Anche in quest’altro video Wilma Goich è tornata a disquisire su questioni già affrontate, sulle quali Nikita Pelizon le ha chiesto scusa più volte. Scuse che la stessa cantante aveva accettato. Nonostante ciò, però, continua a dirsi per nulla convinta dei comportamenti della vippona e in queste ore ne ha dette di cotte e di crude. Le ha dato della falsa e ipocrita e non solo. Qui un’altra parte del suo discorso.

Anche in chiacchiera con Antonella Fiordelisi, in un altro video estrapolato dal web, Wilma Goich non si è tirata indietro nell’attaccare Nikita Pelizon. Non comprende come la salernitana si sia potuta avvicinare alla ragazza. Quest’ultima ha spiegato che è stata una delle poche persone a starle vicina quando ha avuto problemi con Edoardo Donnamaria. Ma Wilma non sembra essersene convinta…