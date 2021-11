1 Il chiarimento tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è come viaggiare sulle montagne russe. Tra loro ci sono stati diversi alti e bassi, caratterizzati anche dalla relazione non conclusasi nel migliore dei modi. Quando poi si sono ritrovati a convivere nella Casa del GF Vip hanno spesso discusso. Più volte hanno provato a metterci una pietra sopra, con scarsi risultati. Ieri sera, però, è giunta la svolta.

In veranda Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi (sebbene in precedenza abbiano dichiarato di non disperarsi se uno dei due dovesse uscire), si sono ritrovati a chiacchierare. La conversazione sembra aver riportato una tregua. Parlando del loro legame hanno spiegato di essere felici come, in qualche modo, si siano appianate le divergenze passate. Nonostante tutto Soleil non comprenda fino in fondo i suoi cambi di atteggiamento.

Attualmente Gianmaria Antinolfi si trova in nomination e per questo ha chiesto a Soleil Sorge di poter trascorrere in tranquillità questi giorni. Farlo come due buoni amici o almeno provarci: “Passato tutto quello che doveva passare ci sta che possiamo anche volerci bene e divertirci insieme”. Lui le ha quindi chiesto di mettere da parte l’astio e ricominciare. Lui ha spiegato di voler recuperare il rapporto con la promessa di non volerla più infastidire. A suggellare il patto è una stretta di mano, dei sinceri sorrisi e abbracci. Antinolfi ha anche aggiunto di voler molto bene a Soleil e di non riuscire a rispondere male alle sue provocazioni.

Gianmaria Antinolfi spera che, una volta finito il programma, possano essere buoni amici:“Abbiamo finalmente azzerato tutto, abbiamo avuto due giorni bellissimi, speriamo di averne di meravigliosi e di divertirci insieme”. Soleil Sorge, però, sembra essere meno fiduciosa e teme di essere nuovamente ferita da lui: “Sento di averti dato più volte delle chance e mi hai più volte deluso e spezzato il cuore. Mi spaventa la tua incoerenza, non riesco a fidarmi di una persona incoerente“. Lui l’ha spronata a riprovarci.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sembrano aver così firmato una sorta di armistizio e tentano di recuperare il loro rapporto. Al momento si definiscono “amici in prova”, ma chissà questa non possa essere una vera svolta. (VIDEO) La questione non sembra aver fatto troppo piacere ad Alex Belli. Ecco come ha reagito…