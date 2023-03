NEWS

Nicolò Figini | 13 Marzo 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Soleil Sorge

Questa sera al GF Vip Party Soleil Sorge si è lasciata andare a una divertente imitazione di Oriana Marzoli. L’ex vippona l’ha parodizzata in riferimento alla sua attrazione nei confronti di Daniele Dal Moro. Ecco le sue parole durante la diretta con Pierpaolo Pretelli. Qui sotto vi lasciamo anche il video:

“Amore, amore lo sai perché mi piace Daniele? Amore, allora… La parte che mi piace di più di Daniele quando lo vedo… Quando lo vedo è così dolce con me, quando è troppo dolce io mi sciolgo. Però non ce la faccio, è più forte di me. Però quando non mi considera e mi dice no, cose così, lì non mi piace. Non lo so perché, lui è uno un po’ strano. Mi sento di avere tanta pazienza, per come sono fatta io. MA non so fino a quando posso resistere”.

Un’imitazione del genere, prima di Soleil Sorge, l’aveva già proposta qualche settimana fa anche Pierpaolo Pretelli. In quel caso, però, la “vittima” era stata Antonella Fiordelisi:

“Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.

