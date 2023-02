NEWS

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Antonella Fiordelisi di Pretelli

Questa sera al GF Vip Party Pierpaolo Pretelli, ormai abituato alle imitazioni, ha ricreato quello di Antonella Fiordelisi. Soleil Sorge lo ha presentato già nei panni della vippona. Nel video qui sotto lo vediamo impegnato in un finto litigio con Oriana Marzoli.

Pierpaolo, infatti, sta accusando la testa di un manichino di voler rubare Edoardo Donnamaria e chiama a gran voce l’esercito dei “Donnalisi” in suo aiuto. Ma non finisce qui, perché a un certo punto riproduce anche una recente discussione avuta con Micol Incorvaia: “Io ed Edoardo avremo tanti figli, va bene?“.

Una Super Special Guest direttamente dalla Casa di #GFVIP è qui per noi… ANTONELLA! 😍✈️



Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con noi!



Seguite ORA la direttahttps://t.co/7NU6rWiPr8 #GFVIP pic.twitter.com/uVITSClvOC — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2023

Il momento a cui fa riferimento Pretelli è quello in cui Antonella Fiordelisi accusa gli amici del fidanzato di volerli far lasciare causando svariati litigi:

“Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.

