Valentina Ferragni paparazzata in Messico con il nuovo fidanzato (FOTO)

Debora Parigi | 13 Marzo 2023

Il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni si chiama Matteo

Sembra ieri quando Valentina Ferragni e Luca Vezil annunciavano ufficialmente la fine della loro storia d’amore dopo molti anni e la convinzione, da parte dei fan, che potessero convolare a nozze. Tutto questo avveniva a ottobre del 2022. Nonostante la chiusura del rapporto, arrivata di comune accordo, i due sono rimasti in buoni rapporti e hanno sempre dimostrato supporto reciproco, anche pubblicamente.

E dato che ognuno dei due ha preso strade diverse, oggi la sorella minore di Chiara Ferragni ha una nuova relazione. Forse chiamarlo fidanzato è un po’ troppo, ma sicuramente questo è un nuovo amore. Valentina, infatti, è in vacanza a Tulum, in Messico. E qui si sta godendo a pieno questo momento di relax e svago proprio in compagnia del nuovo ragazzo. Ma chi è?

La pagina The Pipol Gossip riporta nome e cognome di questo ragazzo. Sarebbe originario di Castelfranco Veneto, ma vivrebbe a La Miranda, una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la “Biola” University. Classe 2001, non è un personaggio famoso, almeno per ora. Ma probabilmente i suoi follower su Instagram adesso aumenteranno in maniera spropositata.

In questi giorni di vacanza Valentina Ferragni e il suo nuovo fidanzato sono stati inseparabili, presentandosi nei locali della riviera Maya mano nella mano. The Pipol Gossip ha pubblicato anche foto e video (che potete vedere QUI) di loro mentre ballano in questi locali messicani. I due risultano sempre attaccati l’uno all’altra, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati in totale complicità.

A questo punto Valentina uscirà allo scoperto, a livello social, presentanto ufficialmente il suo nuovo ragazzo a tutti i follower?