Alta tensione nella Casa del GF Vip a pochi giorni dalla finale! Le nomination sono quasi sempre motivo di scontro, specie se a trovarsi l’una contro l’altra sono Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Quest’ultima, infatti, ha deciso di nominare per l’ennesima volta la sua rivale, dando così la motivazione:

“Nomino lei perché non toccherei nessun altro in questo tavolo. Non credo a questa Soleil di adesso, molto buona e tranquilla. Mi ha fatto tanto male in questi sei mesi, screditando me e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile“.