GF: Soleil Sorge avrebbe dovuto partecipare in passato

In una nuova puntata di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavò, non sono mancate le pillole di gossip di Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha raccontato un retroscena che riguarda una concorrente dell’attuale edizione del GF Vip 6: Soleil Sorge. A fornire l’assist è stata la collega Azzurra Della Penna, la quale ha posto una domanda a Parpiglia proprio sulla gieffina: “È la prima volta che Soleil, questa volta è entrata, ma che è stata nell’orbita del GF?”.

Così Gabriele Parpiglia ha rivelato che già in passato Soleil Sorge sarebbe stata contattata per un posto all’interno della longeva trasmissione di Canale 5. Ecco cosa ha spiegato a riguardo il giornalista:

“No, non è la prima volta! Vi spiego perché. L’ultima edizione del Grande Fratello che non saprei definirlo vip o nip perché comunque Barbara d’Urso ha giocato tantissimo sull’etichetta del vip non vip. Pensiamo a Francesca De Andrè o Christian Imparato. Molti protagonisti che bazzicavano comunque nei suoi programmi”, ha detto Parpiglia.

Da qui la rivelazione su Soleil Sorge: “Soleil sarebbe dovuta entrare nel GF di Barbara. Questa è la prima volta che lo annunciamo. E all’inizio avrebbe dovuto fare solo 3 settimane, ma è saltato. Al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega. Se vi ricordate nel Grande Fratello di Barbara era entrata per alcune puntate. Ma al posto di Taylor Mega la prima scelta di quel Grande Fratello era stata proprio quella di inserire Soleil“.

E sempre a proposito di Soleil Sorge: “Anno in cui vinse poi Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta cantata da Irama. Era quell’edizione lì. Possiamo assicurarvi che Barbara ha cercato Soleil, che in un primo momento ha detto sì, ma a 24 ore dalla firma è successo qualcosa e c’è stato il cambio di ingresso con Taylor Mega. Dipeso da chi? Non stiamo qui a discutere di certo la professionalità di Barbara di certo”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Questa una delle pillole di gossip lanciate da Gabriele Parpiglia riguardo la mancata partecipazione di Soleil Sorge al Grande Fratello 16. Notizia che non era mai spuntata fuori prima e che, per la prima volta, apprendiamo a Casa Chi.

