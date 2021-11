Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv di Francesco Oppini e rivela in che rapporti sono oggi

1 Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini

Oggi pomeriggio a Verissimo sono stati ospiti insieme Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’influncer e il ballerino sono andati a raccontare un po’ di loro nel salotto di Silvia Toffanin. E in questa intervista il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha risposto ad una domanda un po’ scottante. Sul finale, la conduttrice, senza fare nomi, gli ha chiesto cosa rimanesse di quella amicizia. Ovviamente il riferimento era a Francesco Oppini.

I due avevano legato tantissimo all’interno della casa, poi negli scorsi mesi sono successe delle cose che li hanno divisi. Zorzi non si è tirato indietro e, a differenza di quanto ci si potesse aspettare, non ha tirato nessuna frecciatina. Anzi, le sue parole sono state molto belle e piene di affetto e rispetto.

“Rimane un bellissimo ricordo, rimane una bellissima pagina di un’esperienza che mi ha segnato, cioè Il Grande Fratello. Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco. Purtroppo ad oggi non c’è più un rapporto. Sicuramente non c’è astio, non c’è rancore, ma non c’è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate. Ho visto mamma Alba, perché abbiamo vissuto nello stesso albergo a Roma a settembre, ci siamo parlati.”

“Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Con Franci ci sono stati tre mesi molto intensi di convivenza, perché siamo stati entrambi sotto lo stesso tetto. Poi, purtroppo, si sono un po’ congelati i rapporti. Però non rinnego il bene che gli ho voluto e che ancora gli voglio, perché poi l’affetto di una persona non svanisce. Magari i rapporti si congelano, però c’è sempre quel pensiero, quel sorriso quando magari ti ritorna in mente un ricordo, o sui social rivedi un video della casa. Però no, oggi non ci parliamo.”

Come detto, insieme a Tommaso Zorzi c’era anche Tommaso Stanzani, suo fidanzato ed ex allievo di Amici. I due hanno raccontato qualcosa di loro e com’è iniziata la loro storia d’amore…