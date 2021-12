1 Al GF Vip Soleil Sorge smentisce l’interesse per Alex

Durante la serata di ieri Soleil Sorge si è ritrovata a chiacchierare con Biagio D’Anelli. Tra gli ultimi arrivati il gieffino sta cercando di capire meglio la dinamica tra l’influencer e Alex Belli e, soprattutto, chi è il ragazzo misterioso di cui tanto parla lei e che chiama con il soprannome di “Superman”.

Soleil Sorge, infatti, non ha mai rivelato la vera identità del giovane che ha conosciuto prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip, ma si dice sicura di ciò che li unisce e non ha alcun dubbio a riguardo. Ancora una volta, la fashion blogger ha smentito l’interesse per Alex Belli. Per quanto tra i due ci sia ‘chimica artistica’, Soleil sembra avere le idee chiare sulla persona con cui vuole provare a costruire un futuro. Le parole estratte da Biccy:

“Non c’è minimamente quel tipo di interesse da parte mia, la persona che voglio è fuori di qui. Poi che ci sia ancora o meno vedremo. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni. A me sono arrivati tre aerei dalla persona che ho fuori”.

E ancora a proposito di questo Soleil Sorge ha detto: “Io non vorrei mai che Alex rinunciasse al suo matrimonio per la nostra amicizia. Non è quello che voglio o che c’è in ballo. Dai, non ha un senso questa cosa tra noi. Per me si può amare una persona e basta e poi amarla e voler costruire con quell’individuo un percorso insieme. Sono due cose diverse secondo il mio parere. certo però che mentirei se dicessi che non amo Alex”.

Qui uno stralcio del discorso fatto da Soleil Sorge a riguardo…

Soleil: "Al di fuori se Alex fosse single o meno, io non ho questa cosa. Nonostante io abbia vissuto quella persona (Superman) per 20 giorni prima di entrare qui certe cose le senti e le vivi.."

SOLEIL VUOLE STARE CON SUPERMAN È STATA CHIARA❤@SBruganelli @AdrianaVolpeTV #Gfvip pic.twitter.com/QFxsWRS82e — Soleilandia 🚀 (@Soleilandia) December 7, 2021

Ma non è tutto. Perché Soleil Sorge ha aggiunto dell’altro in merito…