1 Il gesto di Soleil Sorge

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e adesso a dire la sua è stata anche Soleil Sorge. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo il nuotatore con un comunicato Ansa ha fatto sapere della rottura tra lui e la Principessa. A quel punto Lucrezia ha deciso di dire la sua, lanciando pesanti accuse alla famiglia di Manuel. Solo qualche giorno fa, nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, la Selassié è tornata sull’argomento, e dopo aver parlato nuovamente di Franco, padre del suo ex compagno, ha anche raccontato di essere stata bloccata su WhatsApp da Manuel. Queste le sue dichiarazioni:

“Ieri mi ha bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, guardarci negli occhi e confrontarci. Ha fatto un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

In questi giorni così in molti hanno espresso la loro opinione sulla questione, e adesso a dire la sua è stata anche Soleil Sorge. L’influencer infatti ha messo un like a un commento di una fan che prende le parti di Lulù Selassié e che invece si schiera contro Manuel Bortuzzo. L’ex corteggiatrice ha fatto dunque di essere d’accordo con le parole dell’utente in questione e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato.

