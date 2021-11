1 L’alleanza tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Nella puntata andata in onda l’8 novembre 2021 del Grande Fratello Vip abbiamo visto andare in nomination Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Parliamo proprio di quest’ultimo concorrente e nello specifico di ciò che hanno detto due gieffine al termine della diretta su Canale 5. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tra loro non c’è grande simpatia, come da loro stessa ammissione, ma in questo caso si sono alleate per tentare di eliminare Gianmaria.

Nel video che potete trovare anche qui sotto, infatti, le vediamo mentre stanno cucinando la cena nel post puntata di ieri notte insieme a Jessica Selassié. Le due ragazze stanno parlando di ciò che ha affermato Antinolfi in seguito a una domanda di Signorini: “Gli hanno anche chiesto: ‘Ma vorresti uscire?’. ‘Eh sì, diciamo di sì’.” Soleil ha replicato: “Ecco che è andata in fumo la mia nomination su Gianmaria. La volta buona che faccio il tifo alle mie bimbe… Unitevi! L’unione fa la forza. Dai, anche quelle di Sophie“.

soleil e sophie che chiedono alle loro bimbe di mandare fuori jeanmarie e decidono di revocare l'invito al matrimonio anche a jessica perché l'ha difeso e non si fa#gfvip #solphie pic.twitter.com/z0R21bWppY — Flavia 🌈☀️ (@Flavia_InTheSky) November 9, 2021

Quest’ultima, allora, si è unita al coro esclamando: “Ragazze, votate tutti per Gianmaria! Ci uniamo in questa petizione. Basta, basta“. Il tutto condito da una giocosa e annoiata manifestazione di gioia: “Stanche pure di esultare“. In tutto questo, però, Jessica ha tentato di difendere Gianmaria da Soleil Sorge e Sophie Codegoni: “Povero Gianmaria, il mio compagno di letto! Che str***e. Povero Gianmaria“. Allora la Sorge ha replicato: “Ma povero de che?“. Insomma, vedremo nella prossima puntata, quella di venerdì, come andranno le votazioni delle nomination.

Chissà che i fan di Sophie e Soleil non accolgano il loro grido d’aiuto e si uniscano per mandare a casa Gianmaria. Lo scopriremo molto presto. Nel frattempo, però, andiamo a rivedere uno sfogo della Sorge, la quale in quell’occasione è stata consolata proprio da Antinolfi. Continuate a leggere…