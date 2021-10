1 Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip e sono state al centro dell’attenzione per via del conflitto che la moglie di Bonolis ha creato dopo aver fatto una foto con Giancarlo Magalli. Di recente hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, come riporta anche Isa e Chia, all’interno della quale hanno parlato dei vipponi che preferiscono di più e di meno. Queste le dichiarazioni della Bruganelli:

Apprezzo Soleil Sorge perché è strafottente e arrogante. Forse dovrebbe recitare meglio. Quando parlava con Gianmaria Antinolfi e alzava la gonna per far vedere lo spacco non era proprio da Oscar. Ha avuto tutte contro, ma lei ha la consapevolezza di piacere proprio per quello che fa. […] Da spettatrice mi piace meno Alex Belli perché non è possibile che se piangi lui pianga con te. Se non sai nuotare lui ti insegni. Aspettavo proprio che perdesse la pazienza.

Adriana Volpe, invece, ha concordato con Sonia Bruganelli solo per quanto riguarda un concorrente:

Francesca Cipriani perché mi diverte, Soleil perché è tosta e provocatrice. Aldo Montano e Manuel Bortuzzo per le belle persone che sono. Non sopporto quelli che stanno nelle retrovie, che passano le settimane senza esporsi. Andrea Casalino è uno di questi.

Andando avanti, poi, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno fatto sapere cosa apprezzano l’una dell’altra. Partiamo da Adriana: “Di getto direi la sua scarpiera ma vedendola non puoi non apprezzare i suoi occhi da Titti“. Sonia, invece, ha affermato:

Apprezzo la voglia enorme che ha di fare bene il suo lavoro. Umanamente non ci conosciamo, la vedo come professionista e ammiro la passione che ha per quello che fa. Prima del debutto mi ha detto: “Mi batte il cuore”. A me non batteva. Per lei questo lavoro è la sua vita e la ammiro perché ha superato momenti difficili dovendo comunque mostrarsi serena davanti alle telecamere. Può essere stato faticoso.

Ma cosa non piace ad Adriana Volpe di Sonia Bruganelli e viceversa? Continua…