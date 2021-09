1 La foto tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli

Adriana Volpe, Sonia Bruganelli insieme a Giancarlo Magalli. – foto di Adriana Volpe per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Nella giornata di ieri Sonia Bruganelli si è ritrovata a Il Matriciano, famoso ristorante in via dei Gracchi a Roma, insieme a Giancarlo Magalli. Stando a quanto raccontato sui social dall’opinionista del GF Vip si è trattata di una serata organizzata all’ultimo momento, come capita spesso tra amici.

La Bruganelli ha voluto immortalare l’attimo insieme al conduttore televisivo e tra una chiacchiera e l’altra ha pensato bene di postare una foto su Instagram. Lo scatto vede Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli sorridenti e divertiti. Ad accompagnare questa immagine anche una didascalia:

“Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento. Giancarlo Magalli e i suoi aneddoti”

Il post di Sonia Bruganelli

Una foto come tante altre, direte voi, peccato che questa immagine abbia scatenato non poco gli utenti dei social, che ci hanno visto una palese frecciatina nei confronti di Adriana Volpe, sua collega al GF Vip nel ruolo di opinionista. Da tempo si dice ormai, con l’indiscrezione lanciata da Dagospia, come tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ci siano delle frizioni.

Due donne dal carattere forte e deciso è pressoché normale vogliano difendere le proprie idee e dunque arrivare a pensarla diversamente su tante cose e questo l’abbiamo visto anche durante le puntate del GF Vip. Ma che c’è di male in tutto questo? Loro stesse l’hanno detto!

Torniamo però alla foto. Perché lo scatto non è sfuggito nemmeno ad Adriana Volpe, la quale ha deciso di commentare. Continua…