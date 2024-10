Dalla Festa del Cinema di Roma è arrivata una nuova stoccata da parte di Beatrice Luzzi a Shaila Gatta e a quanto sta accadendo in Spagna con Lorenzo Spolverato.

La stoccata di Beatrice Luzzi su Shaila

Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello procedono spedite e non mancano di far discutere. Dopo la bordata di Stefania Orlando a Pomeriggio 5 a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (ora ospiti al Gran Hermano), ora è arrivato il turno dell’opinionista Beatrice Luzzi.

Tag24 by Unicusano ha rintracciato l’attrice, ospite del Festival del Cinema di Roma nella giornata di ieri. Beatrice Luzzi, che già alcune settimane fa aveva di fatto criticato Shaila Gatta per i suoi comportamenti con Javier Martínez e Lorenzo Spolverato, si è nuovamente espressa.

Diretta e senza troppi peli sulla lingua, la Luzzi è andata dritta al sodo. Quando le è stato domandato se è sorpresa del comportamento della gieffina in Spagna e del suo nuovo interesse per Lorenzo, con una battuta pungente ha affermato: “Lei l’ho raccontata 4 o 5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto“, ha concluso con una risatina.

-“Shaila ti ha un pó sorpreso nella trasferta in Spagna?”



Bea: “Assolutamente no.

Lei l’ho raccontata 4/5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto.”



MADRATO.#grandefratello pic.twitter.com/263reE7phq — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 26, 2024

Non è escluso che lunedì in puntata, Beatrice Luzzi possa tornare a parlarne ed esprimere dunque il suo punto di vista su questo nuovo avvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Cosa aveva detto Beatrice di Shaila

Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta è tra le più chiacchierate… e criticate! Le sue interazioni con Lorenzo Spolverato prima e Javier Martínez sono state motivi di dibattito, anche dei salotti televisivi.

Il triangolo che ne è nato tra i menzionati, continua a sorprendere per il modo in cui si evolve e ora resta da capire come si evolverà. Questo perché dopo aver chiuso con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta si era avvicinata a Javier Martínez, senza però convincere una fetta di pubblico e la stessa Beatrice Luzzi, molto critica per i continui tira e molla.

Aveva ammesso un interesse e curiosità per Lorenzo Spolverato, andata poi a scemare quando ha riscoperto Javier Martínez, nonostante i tanti dubbi. Beatrice Luzzi si era però detta fin da subito poco convinta: “Non mi fido di lei, ci vedo tanta scienza nei suoi movimenti e poco cuore“.

Le cose si sono poi evolute. Prima di lasciare la Casa del GF per raggiungere la Spagna, Shaila ha confidato all’argentino di non aspettarlo fuori una volta uscita. E pochi istanti dopo ha dichiarato di non poter negare al suo cuore il suo interesse per Lorenzo.

Interesse che è maturato nel reality spagnolo, quando Shaila Gatta si è lasciata andare con Lorenzo, tra baci ed effusioni alla luce del sole e sotto le coperte. Questo atteggiamento se ha fatto impazzire i fan della coppia ha portato con sé diverse critiche.