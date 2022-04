Sonia Bruganelli e Soleil Sorge presto insieme in un nuovo progetto (FOTO)

1 Sonia Bruganelli e Soleil Sorge presto insieme?

Poco fa sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli è apparso un post che sta facendo davvero impazzire i fan di lei e Soleil Sorge. Infatti una pagina fan della nota influencer ex di Uomini e donne ha messo un post in cui elogiava il duo formato dalla Sorge e dalla Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha ricondiviso nelle proprie storie questo contenuto. Ma non solo, ha creato lei stessa un reel di questo post con la descrizione: “Prossimamente… a grande richiesta”. Questa cosa ha fatto molto pensare e sono partite le ipotesi da parte dei fan.

Come sappiamo, durante il Grande Fratello Vip 6, la Bruganelli spesso ha difeso Soleil e più volte l’ha resa immune dalle nomination. Insomma le due donne andavano molto d’accordo. La stessa Sonia ha spiegato che tendeva a stare dalla parte dell’influencer e a renderla spesso immune perché era l’unica che creava dinamiche e teneva viva la casa.

I fan del duo sognano da tempo di vederle insieme in un qualche progetto e adesso il post di Sonia Bruganelli fa davvero pensare. Che ci sia un qualche programma in cantiere a cui entrambe potrebbero partecipare? O magari potremmo vederle sedute vicine come opinioniste di una qualche trasmissione? A tal proposito, tantissimi sognano la loro presenza proprio nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Potrebbero davvero essere pungenti insieme.

C’è chi invece vola basso e pensa che Soleil e Sonia possano semplicemente fare una diretta insieme o comunque qualcosa a livello social. Staremo a vedere se hanno davvero un lavoro insieme e nel caso di cosa si tratterà.

A tal proposito, però, viene in mente che un po’ di tempo fa proprio la Bruganelli fece una dichiarazione su Soleil Sorge e il volerla nei programmi del marito. Ecco cosa aveva detto…