Sonia Bruganelli contro Raffaella Fico

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip del 15 ottobre 2021 abbiamo visto i gieffini discutere della questione del bicchiere lanciato da Soleil sul tavolo. Raffaella e l’influencer, infatti, hanno ancora litigato per la questione e i concorrenti si sono divisi in due. Tutti, però, sono stati d’accordo sul fatto che non ha fatto quel gesto per cattiveria, ma perché presa dalla foga del momento. Signorini, a un certo punto, ha dato la parola alle opinioniste. La prima a prendere la parola è stata Sonia Bruganelli.

Essendo una molto viva, avendo voglia di giocare, essendo una ragazza che ha molta empatia… No, tesoro… A te se ti tolgono la cucina, che tu ci sia o non ci sia non fa alcuna differenza.

Raffaella Fico non ha capito all’inizio e ha chiesto di ripetere. La seconda volta, però, non ha di nuovo compreso e Sonia Bruganelli ha detto un po’ seccata: “Eh, amore, è italiano...”. Quando finalmente ha sentito le parole dell’opinionista, quindi, ha affermato che non le interessa e che di lei sta passando un’idea del tutto sbagliata. Questa tesi è stata supportata da diverse ragazze, tra le quali anche Francesca Cipriani.

Sonia, nel confronto tra Soleil e Raffaella, sa perfettamente da che parte stare… #GFVIP pic.twitter.com/CdeD4dldDG — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

La showgirl, infatti, ha applaudito alla risposta di Raffaella. Quando Alfonso le ha chiesto il perché dell’applauso, infatti, la Cipriani ha dichiarato che si trova totalmente dalla parte della gieffina. Secondo lei, infatti, il commento dell’opinionista è stato offensivo. Alla fine, comunque, la questione è stata chiusa dal presentatore che ha dovuto mandare avanti la trasmissione per trattare altri argomenti. Per vedere il video completo cliccate QUI. Continuate a seguirci per tante altre news.

