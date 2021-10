1 GF Vip, lo scontro tra Soleil e Raffaella

Nuovo scontro tra Soleil Sorge e Raffaella Fico al GF Vip. Nella prima puntata, infatti, la seconda aveva inizialmente negato di provare un’antipatia nei confronti dell’influncer. Durante le nomination, però, Soleil parlando con Alfonso ha dichiarato: “Decido di fidarmi di te, dato che mi hai detto che la Raffaella mi guardava male e quindi solo per quello la nomino“. L’altra ha replicato: “Pensa che lei mi stava antipatica e questa sera quando l’ho vista ho cambiato pensiero. Te lo ricambio sicuro, vai“.

Adesso, però, le due sono tornate a litigare per un nuovo motivo. Si tratta di un bicchiere. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cos’è capitato. Soleil stava giocando in casa e si è messa a correre all’improvviso appoggiando in fretta e furia il bicchiere che aveva in mano sul tavolo, dando però un colpo a Raffaella che era seduta a tavola. La showgirl, allora l’ha ripresa: “Non l’hai appoggiato. Se tu sposti un bicchiere e ci va in faccia… Capito? Però calma, ci sono trenta secondi. Se si spacca in faccia non va bene“.

Ringraziamo il bicchiere che ci ha regalato questa lite tra Soleil e Raffaella. #gfvip pic.twitter.com/W3ldzwKYzW — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 12, 2021

Allora Soleil ha fatto l’esempio di Francesca Cipriani e delle reazioni esagerate che a volte ha al GF Vip: “Senti, allora, Francesca fa le robe a mille e ci ridi su. Io metto lì un attimo… Scusa eh. Sono stata un po’ così, scusatemi. E nominatemi“. La situazione sembrava conclusa fino a quando Soleil non ha chiesto dove fosse il gelato e la Fico le risponde menzionando ancora una volta il bicchiere che sostiene la Sorge abbia lanciato.

Allora l’influencer replica ancora una volta sostenendo che non sono andate così le cose. Lo ha solo appoggiato e ha replicato il gesto. Allora anche Jo Squillo, dando man forte alla Fico, ha detto che sarebbe meglio non farlo. La discussione è proseguita con la bionda gieffina che ha chiesto: “Si è rotto? No. E allora ti sei spaventata più di quanto è stata la botta. Calmati, non sei calma“.

