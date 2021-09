Chi è Adriana Volpe? Età, vita privata, carriera e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Adriana Volpe, dal chi è, all’età, alla vita privata e marito, alla lite con Giancarlo Magalli, a dove seguirla su Instagram e social.

Età, altezza e biografia

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1973. La sua età è dunque di 48 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,76 m e il peso a 55 kg.

Adriana è figlia unica e dopo gli studi al Liceo Scientifico ha deciso di trasferirsi a Milano, laureandosi poi in lettere con 110 e lode. È proprio dopo la laurea che per la Volpe inizia la carriera della moda, a cui seguirà quella nel mondo dello spettacolo.

Ma scopriamo qualcosa di più su Adriana Volpe.

Vita privata: marito e figlia

Per quanto riguarda la vita privata di Adriana Volpe, nel 2000 si è sposata per la prima volta ma il matrimonio è finito dopo 4 mesi.

Molto riservata, la sua storia celebre è quella con l’imprenditore svizzero Roberto Parli. I due si sono sposati il 6 luglio 2008 e dal loro amore è nata, l’11 agosto 2011, una bambina: Gisele.

Il matrimonio con Roberto però negli ultimi anni ha subito una forte crisi e a fine 2020 Adriana Volpe si è lasciata. In merito a questo, Roberto aveva anche pubblicato un post su Instagram dove si era scagliato contro la ex moglie in difesa della figlia.

Adesso Adriana ha un compagno? Per ora non abbiamo informazioni a riguardo, tuttavia non sembra essere attualmente impegnata.

Vediamo dove seguire Adriana Volpe sui social.

Dove seguire Adriana Volpe: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Adriana Volpe possono seguire la showgirl tramite la sua pagina ufficiale Instagram. La conduttrice vanta già oltre 430 mila followers.

Adriana ama condividere con il suo pubblico tutti i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera. La conduttrice non ha nascosto l’emozione e la gioia di poter far parte della squadra del Grande Fratello Vip.

Tramite un post, infatti, ha scritto:

“Manca poco all’inizio di questa avventura. Io sono pronta e voi? Al GF Vip ne vedrete di tutti i colori. Secondo voi con quale colore comincerò la stagione?”

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Adriana Volpe.

Carriera

Adriana Volpe da giovane ha deciso di seguire la vocazione come modella ed attrice, così dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è trasferita a Roma. Qui ha iniziato a entrare nel mondo della moda, che poi la lancerà sul piccolo schermo. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 1993, quando è stata scelta come valletta nel programma Scommettiamo che…?, rimanendoci fino al 1996.

Nello stesso periodo ha vinto il concorso di bellezza Prima Miss Dell’Anno 1994. Poco dopo, l’anno successivo, ha debuttato sul grande schermo partecipando ai film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Nel 1996 Adriana ha lasciato la Rai per passare a TMC 2, dove ha condotto per tre anni il programma per ragazzi The Lion Trophy Show, nella fascia preserale. In seguito torna in Rai, prendendo in mano le redini di Mezzogiorno in Famiglia, e restandoci per ben 10 lunghi anni. Allo stesso tempo, però, si è dedicata anche ad altre attività.

Da giugno 2003, sempre fino al 2009, alla Volpe è stata anche affidata la conduzione di Mattina in Famiglia.

Nel 2004, dopo essere entrata nell’Albo dei Giornalisti, ha realizzato un calendario hot per Panorama, riscontrando un ottimo parere dal pubblico maschile. In seguito, nel 2006, ha partecipato anche ai programmi serali La notte delle sirene e Notte Mediterranea.

Nel 2007, invece, è entrata nel cast della seconda edizione di Notti sul Ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Da settembre 2009, fino a maggio 2017, è diventata il volto principale de I Fatti Vostri, in onda su Rai 2.

La partecipazione a Pechino Express

Nel 2018 entra a far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express, giocando in coppia con Marcello Cirillo, con cui ha condotto per diversi anni Mattina In Famiglia e Mezzogiorno In Famiglia. La loro squadra, I Mattutini, si è piazzata all’ottavo posto.

Grande Fratello Vip

Nel 2020 Adriana Volpe ha preso parte, come concorrente, alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra le più amate in casa, purtroppo la conduttrice si è dovuta ritirare per un lutto familiare.

La Lite con Giancarlo Magalli

Un fatto che ha tenuto banco a lungo è stata una lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Il culmine dei loro screzi, che si perpetravano da qualche tempo, è stato raggiunto nel marzo del 2017 in diretta TV a I fatti vostri. Il litigio, poi, è continuato sui social.

Nel 2019 la Volpe e Magalli sono finiti in tribunale: Adriana ha infatti denunciato Giancarlo per diffamazione. La pace non è mai stata fatta e anzi, in un’intervista a Verissimo del settembre 2019, Adriana ha parlato molto duramente dell’ex collega:

“Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. […] Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. […] Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi.”

Adriana Volpe al GF Vip 6

Parte lunedì 13 settembre il Grande Fratello Vip 6. A tornare alla conduzione del reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre a ricoprire i ruoli di opinionisti saranno proprio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe alla prima esperienza in queste vesti.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24:

Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi

Tommaso Eletti

Francesca Cipriani

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Jo Squillo

Andrea Casalino

Aldo Montano

Carmen Russo

Ainett Stephens

Davide Silvestri

Manila Nazzaro

Alex Belli

Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Samy Youssef

Amedeo Goria

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié



