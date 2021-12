1 Sonia Bruganelli vs Lorenzo Amoruso

Senza dubbio quest’anno ha presenza di Sonia Bruganelli tra le opinioniste del Grande Fratello Vip 6 ha portato un’aria di freschezza all’interno del reality. Tuttavia non tutti apprezzano i modi di fare della moglie di Paolo Bonolis, che dice sempre la sua senza peli sulla lingua. Proprio in questi giorni è accaduto qualcosa che inizialmente era passato inosservato, ma che adesso invece sta facendo discutere il web. Sonia infatti ha litigato a distanza con Lorenzo Amoruso, che come sappiamo è il compagno di Manila Nazzaro. Ma cosa è accaduto e perché tra i due c’è stato questo botta e risposta sui social? Andiamo a scoprirlo. Tutto è iniziato quando la Bruganelli ha pubblicato un tweet parlando proprio dell’ex Miss Italia, nel quale ha affermato:

“Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”.

A quel punto Lorenzo Amoruso ha deciso di intervenire e di replicare alle parole di Sonia Bruganelli, prendendo naturalmente le parti della sua compagna e attaccando l’opinionista del Grande Fratello Vip 6. Queste le dichiarazioni del calciatore:

“Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un suo pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio”.

Inizialmente tuttavia Sonia Bruganelli, non avendo notato la replica di Lorenzo, non è più intervenuta. Almeno fino a qualche ora fa, quando ha scoperto il post di Amoruso. A quel punto l’opinionista non è riuscita a trattenersi, e così ha deciso di dire nuovamente la sua. Andiamo a vedere cosa è accaduto.