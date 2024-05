Gossip

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

In queste ore si sta parlando del presunto flirt che Sonia Bruganelli avrebbe in corso con Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle.

Il presunto flirt di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli al momento si sta godendo il successo che le sta regalando il ruolo di opinionista all’interno della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Così come al Grande Fratello Vip, infatti, anche in questa occasione non ha perso di certo il suo modo di fare commenti pungenti nelle occasioni giuste.

Nel frattempo, però, in molti si chiedono come vada la sua vita sentimentale dopo la separazione con Paolo Bonolis. La coppia è stata insieme per anni e solo poco tempo fa hanno annunciato di aver deciso di prendere strade diverse, nonostante l’amore non sia finito:

“La nostra famiglia è composta da cinque e non tre figli, da due nipoti e due suocere. Mia suocera ancora mi chiama tutte le sere. Se ci innamoreremo di nuovo? Può darsi. Non posso saperlo.

Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite”.

In queste ore, tuttavia, si sta diffondendo un gossip in merito a un presunto flirt di Soia Bruganelli e il diretto interessato sarebbe Angelo Madonia. Tra loro sarebbe nata un’amicizia e il settimanale Chi li ha paparazzati prima in Spagna e poi a Roma mentre si abbracciano con complicità.

Il ballerino di Ballando con le stelle ha dichiarato: “La Bruganelli? La conosco da poco ma è una persona intelligente e simpatica“. Che tra loro sia scoccata la scintilla come aveva anticipato un rumor di Dagospia? Staremo a vedere che cosa accadrà, del resto tutti i loro fan non possono che augurare il meglio a entrambi.