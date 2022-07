1 La proposta di Sonia Bruganelli

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione è stata Sonia Bruganelli. A sorpresa infatti la moglie di Paolo Bonolis è stata nuovamente confermata come opinionista del GF Vip 7. Al suo fianco stavolta ci sarà nientemeno che Orietta Berti e di certo ne vedremo di belle. In queste ore intanto Sonia è stata ospite del programma radiofonico “Facciamo finta che”, e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua riconferma all’interno del reality. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione. Devo dire però che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo. La mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza. Questo sicuramente sì”.

Ma non solo. Successivamente infatti Sonia Bruganelli ha fatto una confessione che non è passata affatto inosservata. L’opinionista del GF Vip 7 ha ammesso di aver proposto agli autori di far entrare una donna incinta, possibilmente al primo mese di gravidanza, e di farla partorire all’interno della casa! Tuttavia la proposta di Sonia è stata considerata troppo rischiosa. Ecco cosa ha svelato lei:

“Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Mi hanno detto che era troppo rischioso”.

Sonia Bruganelli nel mentre ha anche parlato dell’arrivo di Orietta Berti come opinionista. Andiamo a leggere le sue parole.