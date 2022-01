Il ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello

Nelle ultime due puntate del Grande Fratello Vip 6 c’è stata una grande assenza: Sonia Bruganelli. L’opinionista ha infatti saltato queste ultime due dirette ed è stata sotituita da Laura Freddi. All’inizio le malelingue avevano detto che la moglie di Paolo Bonolis sarebbe stata sostituita all’improvviso per alcuni litigi con la produzione. Ma la verità è stata subito svelata. Già Gabriele Parpiglia durante una puntata di Casa Chi aveva rilasciato alcune indiscrezioni a riguardo:

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non si avrà una sostituta e che ci sarà solo Adriana”.

La presenza di Laura Freddi era solo provvisoria, proprio per i giorni in cui la Bruganelli sarebbe stata assente. E il motivo di tale assenza erano semplicemente delle vacanze già programmate con la famiglia. Prima ancora che sapesse di essere stata scelta nel cast del GF, Sonia aveva organizzato un viaggio a Dubai per le vacanza di Natale. Ed infatti così è stato.

Avrebbe dovuto saltare solo una puntata, quella del 3 gennaio, ma poi Mediaset ha deciso di ripartartire col doppio appuntamento già dal 7 gennaio. Quindi la Freddi ha fatto una seconda puntata, dato che la Bruganelli era ancora assente.

Ma quando torna Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 6? La sua assenza è stata davvero di sole due puntate, perché la rivedremo in studio nelle vesti di opinionista già lunedì 10 gennaio. A dirlo è stato proprio Alfonso Signorini alla fine della puntata del 7 gennaio. E nell’occasione ha anche salutato Laura Freddi ringraziandola per queste due puntate. E anche la stessa Sonia, in una diretta da Dubai, ha confermato il suo ritorno.

