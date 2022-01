Ecco perché Sonia Bruganelli non è al GF Vip 6 stasera per la nuova puntata: al suo posto in studio arriva Laura Freddi.

Sonia Bruganelli assente al GF Vip 6

In questi giorni si è a lungo parlato di Sonia Bruganelli. Come sappiamo infatti questa sera l’opinionista del GF Vip 6 non sarà presente in studio e sarà sostituita momentaneamente da Laura Freddi! Ma cosa è accaduto e perché Sonia non è al GF Vip stasera? La risposta è semplice. Nonostante le malelingue abbiano pensato a una sostituzione in corso d’opera, le cose stanno in maniera del tutto diversa.

Sonia Bruganelli infatti è attualmente in vacanza con la sua famiglia e il viaggio era stato programmato prima che si venisse a conoscenza del prolungamento del GF Vip 6. A svelare la notizia era già stato qualche giorno fa Gabriele Parpiglia, che nel corso di una puntata di Casa Chi aveva affermato:

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non si avrà una sostituta e che ci sarà solo Adriana”.

Ecco dunque perché Sonia Bruganelli non è al GF Vip 6 stasera. Niente paura però. Già dalla prossima settimana infatti l’opinionista farà ritorno in studio e sarà nuovamente pronta a dire la sua su tutto quello che accade all’interno della casa più spiata d’Italia. Stasera nel mentre per la nuova puntata sarà dunque Laura Freddi ad affiancare Adriana Volpe e alla showgirl va il nostro più grande in bocca al lupo.

