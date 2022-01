Barù vuole lasciare il GF e fa una rivelazione sul suo rapporto con Jessica – VIDEO

1 Barù vuole lasciare il Grande Fratello Vip

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sicuramente quello che sta iniziando a rimanere più simpatico tra il pubblico è Barù, arrivato alla fine di dicembre nella casa più spiata d’Italia. Il suo modo di fare, la sua ironia e il suo non avere peli sulla lingua sta suscitando molta simpatia non solo dentro la casa, ma anche tra chi guarda il reality.

Nonostante questo, però, l’ambiente non sembra essere il luogo adatto per il nipote di Costantino Della Gherardesca, sentendosi a volte lontano da certe dinamiche che nascono o che vorrebbero far nascese. E nelle ultime ore il rampollo ha espresso più volte la sua volontà di lasciare il gioco.

Prima lo ha fatto con Alfonso Signorini nella diretta di venerdì 7 gennaio. Raggiunte alcune donne dentro il confessionale, ha riposto alle domande incalzanti del conduttore dicendo che lui vorrebbe già andarsene da lì. Ma in tanti pensano che lo dica tanto per dire, usando sempre il suo modo di fare particolare. Insomma che non voglia lasciare davvero il reality.

Oggi, però, lo ha ribadito in sauna mentre era con Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Barù ha infatti detto che presto andrà via. Ed è a questo punto che le due lo hanno un po’ stuzzicato riguardo l’inizio della sua storia con Jessica. Proprio Soleil gli ha detto: “Ma proprio adesso che stai iniziando la tua love story con Jessica?”.

Lui ha fatto finta di niente dicendo che c’era un qualcosa con Valeria semmai (riferendosi a quanto detto in confessionale), ma Sophie e Soleil non ci sono cadute. E a questo punto hanno cercato di farlo parlare.

Ed è qui che Barù ha spezzato i sogni di tutti quei fan della coppia nobile. Ecco cosa ha detto…