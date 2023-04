NEWS

Nicolò Figini | 16 Aprile 2023

La risposta di Sonia Bruganelli

Nei giorni scorsi si è molto parlato della presunta crisi, poi smentita, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Secondo il sito Dagospia, inoltre, si diceva che la separazione sarebbe stata ufficializzata proprio a Verissimo questo fine settimana, ma l’ospitata sarebbe saltata all’ultimo:

“[…] Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una rottura tra Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis e che sarebbe stata ufficializzata da Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo la coppia ha smentito la crisi con un video estremamente ironico, ma stando agli ospiti comunicati da Mediaset, in studio non ci sarà nemmeno Sonia Bruganelli. Intervista salta o rimandata?“.

Su Twitter, ad ogni modo, Sonia ha affermato che la sua presenza era già prevista per la prossima settimana: “Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò“. A risponderle è stato proprio Giuseppe Candela:

“Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, me**a in TV contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi”.

A seguire Sonia Bruganelli ha replicato che lei e suo marito non farebbe ro mai tutto ciò. Non si esporrebbero in questo modo, ma farebbero tutti nel rispetto della reciproca privacy:

“Noi non faremo mai tutto ciò. fosse solo che gli avvocati costano troppo, se mai fosse ,ci salutiamo con un abbraccio e ‘alla prossima’ CASOMAI EH!!!”.

