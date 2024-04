Sonia Bruganelli diventa zia! Suo fratello e Miss Claudia di Avanti un altro in attesa del primo figlio

NEWS

Debora Parigi | 12 Aprile 2024

Gravidanza per Miss Claudia di Avanti un altro. La cognata di Sonia Bruganelli è in attesa del primo figlio

Nuovo arrivo nella famiglia di Sonia Bruganelli che presto diveterà zia. Il fratello Marco, infatti, sarà padre. Lui e la moglie Claudia Ruggeri, conosciuta come Miss Claudia ad Avanti un altro, hanno annunciato di essere attesa del loro primo figlio. E sono spuntati messaggi anche da parte dell’opinionista dell’Isola dei famosi.

Claudia Ruggeri è incinta, Sonia Bruganelli diventa zia

Fiocco rosa o blu (ancora non sappiamo il sesso del nascituro) in casa Bruganelli. No, non si tratta di una gravidanza per la nota opinionista dell’Isola dei famosi. Ma in attesa è la cognata Claudia Ruggeri, moglie di Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia appunto. Ad annunciare il lieto evento è stata proprio la coppia con un post sui social.

“Ti aspettiamo” ha scritto Claudia sul suo profilo Instagram seguito da un cuore rosa. Per questo motivo si pensa che porti in grembo una femmina. E subito tanti sono stati i commenti di gioia e congratulazioni sotto al post. La collega di Avanti un altro Laura Cremaschi ha scritto: “Amoreeee di ziaaaa”. Ed è arrivata la risposta della stessa Sonia Bruganelli che ha replicato scherzando: “Ehi, non ci allarghiamo eh!!”, per sottolineare il fatto che la zia è lei. Comunque la stessa Sonia ha commentato: “Amore, zia ti aspetta”.

Claudia Ruggeri è conosciuta al pubblico televisivo come Miss Claudia, personaggio del salottino di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis. Con Marco Bruganelli fa coppia da diversi anni e i due sono convolati a nozze nel 2016. Tra l’altro proprio questa parentela acquisita con Sonia Bruganelli (tra gli autori dei programmi di Bonolis) aveva portato a tante malelingue in passato.

Claudia è stata più volte accusata di essere arrivata dov’era perché raccomandata. Lei stessa aveva parlato di questo in un’intervista a Dipiù TV spiegando come avesse fatto parte del noto programma molto prima di iniziare una relazione col fratello di Sonia Bruganelli. “Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”, aveva detto.