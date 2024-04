Sonia Bruganelli sale in cattedra e dà i voti a Luxuria e al cast de L’Isola

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In una recente intervista Sonia Bruganelli sale in cattedra e dà i suoi personali voti a Vladimir Luxuria e al cast de L’Isola

Dopo l’esordio di lunedì de L’Isola dei Famosi, l’opinionista Sonia Bruganelli è salita in cattedra e dato i suoi personali voti. Un primo giudizio sulla conduttrice Vladimir Luxuria e non è mancato un parere sul cast!

Sonia Bruganelli e i voti al cast de L’Isola

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una puntata piuttosto movimentata de L’Isola dei Famosi, tra ritiri, due casi Covid, nomination e alcuni battibecchi. Non è sfuggita poi la domanda “scomoda” di Vladimir Luxuria a Sonia Bruganelli, che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico.

E proprio l’opinionista sembra essersi calata perfettamente in questa nuova esperienza televisiva a L’Isola dei Famosi, dopo aver svolto lo stesso ruolo al Grande Fratello. A Fanpage.it Sonia Bruganelli ha dato un suo giudizio non solo sul cast de L’Isola, facendo anche un pronostico sul vincitore, ma ha anche espresso i suoi pareri sulla padrona di casa Vladimir Luxuria, sul collega di poltrona Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno.

A sé stessa ha voluto dare un 7 e mezzo, perché si conosce ed è consapevole di essersi trattenuta molto, perché all’inizio di questa Isola dei Famosi. Sonia Bruganelli poi ha elogiato Vladimir Luxuria con un bel 9! Reputa sia molto brava e non aveva dubbi sulla sua capacità dialettica: “Aveva tanta pressione, eppure ha condotto la macchina con molta attenzione, mi è piaciuta tanto anche per l’ironia”. Nel suo discorso l’ex moglie di Bonolis ha spiegato anche come la conduttrice abbia trasferito a tutti i desiderio di volere una squadra, dove trova conforto nei momenti in cui si sente sotto pressione.

Nella pagella di Sonia Bruganelli anche Dario Maltese è promosso con un bell’8! Per lei il giornalista ha fatto un vero e proprio salto nel buio e pare fosse terrorizzato dai meme sui social: “Anche lui ci darà delle belle soddisfazioni. Sotto sotto ha già i suoi favoriti e le sue teorie, si sbottonerà di più”, ha detto certa.

Per Elenoire Casalegno invece un 7 e mezzo. Questo perché tra loro è la persona che conosce meno. Sonia Bruganelli ha ricordato che hanno avuto modo di vedersi per il servizio fotografico: “Mi è piaciuta. Ha avuto le sue difficoltà con la gestione dei collegamenti alcune volte. Ma il mio è un voto parziale perché non conosco bene la portata delle sue difficoltà”. Crede peraltro che Elenoire possa essere buona amica e di supporto ai concorrenti.

I voti della Bruganelli al cast e il papabile vincitore

Sonia Bruganelli durante la sua intervista ha riservato un 8 al cast di questa Isola dei Famosi. Secondo lei si tratta di un bel gruppo e guardando le schede, pare ce ne fossero 3 o 4 che non conosceva, ma secondo lei promettono bene. Un naufrago che sembra averla colpita è Edoardo Franco:

“(…) Sono pazza di lui, voglio iniziare a capire meglio il meccanismo dello psicologo. Devo indagare, mi incuriosisce molto (ride, ndr)”.

Riguardo ai papabili vincitori, Sonia Bruganelli ha commentato le quotazioni che vedono ai primi posti Joe Bastianich ed Edoardo Franco. Spera non si tratta di quotazioni basate sui programmi precedenti. Reputa però Bastianich molto forte e si augura possa arrivare fino in fondo. Edoardo invece lo reputa una bella scoperta: “Mi ricorda un po’ il Lorenzo di Guzzanti. Può essere tutto e sclerare da un momento all’altro”, ha concluso.