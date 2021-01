1 Nel corso di una diretta Instagram, Sonia Lorenzini fa chiarezza sul presunto flirt con Andrea Damante, svelando la sua verità: le parole dell’ex tronista

Nonostante la sua breve permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini si è certamente fatta notare. Con i suoi modi di fare e con il suo carattere forte e deciso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico, dividendo però il web. Nel mentre come sappiamo spesso l’influencer è finita al centro del gossip, e tempo fa Sonia è finita all’interno di una bufera mediatica per via di un presunto flirt con Andrea Damante. Stando alle dicerie infatti la Lorenzini sarebbe stata una delle ragazze ad avere un affaire con il deejay, che nel mentre ha tradito Giulia De Lellis. Tuttavia nonostante i pettegolezzi l’ex gieffina non è ma intervenuta sulla questione. Almeno fino ad ora.

Inaspettatamente infatti qualche ora fa Sonia Lorenzini, nel corso di una diretta su Instagram con Chi, per la prima volta ha fatto chiarezza sull’accaduto, svelando la sua verità sul presunto flirt con Andrea Damante. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con me. Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a casa sua dopo una sera in discoteca. C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui. C’erano anche altre persone con noi. Ma non voglio fare nomi, non è affar mio”.

Ma non è tutto. Proseguendo infatti Sonia Lorenzini ha anche parlato del tradimento di Andrea Damante a Giulia De Lellis. Leggiamo le sue parole.