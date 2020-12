1 In piena notte la new entry Sonia Lorenzini parla da sola in veranda e fa un lungo discorso. Il video diventa virale sul web

È tarda notte nella Casa del Grande Fratello Vip e mentre tutti gli altri vipponi sono in stanza a dormire, Sonia Lorenzini non sembra riuscire proprio a prendere sonno. Per questo l’ex tronista di Uomini e Donne ha raggiunto la veranda, anche per non disturbare gli altri.

Ma se ci si aspettava una Sonia Lorenzini silenziosa e pensierosa, abbiamo assistito ad un vero e proprio show, dove la gieffina si è lasciata andare ad un lungo monologo. Sonia si è auto analizzata e ha pensato al suo percorso in questi primi giorni di permanenza nella Casa. Dentro di sé sente di non riuscire a dare il 100% e di essere in qualche modo frenata da qualcosa:

“Se continuo a restare un altro po’ qui dentro divento un comodino anch’io, che dite? Però ci facciamo un bel percorso insieme e non è male. Cosa dite?

Tutto sommato… è anche più bravo di me Andrea se stiamo qui a pensarci. Tu pensa, io che spaccavo le pietre e il mondo, guarda come sto! Mah”

Ha detto Sonia Lorenzini, riflettendo su quanto accaduto in questi giorni nella Casa del GF Vip. Ma la concorrente ha fatto un discorso davvero molto lungo, tenendo incollati i telespettatori davanti alla TV…