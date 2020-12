1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini svela perché ha lasciato Federico Piccinato e perché la loro storia è finita: le sue parole

Sono passati alcuni mesi da quando Sonia Lorenzini e Federico Piccinato hanno annunciato la fine della loro relazione. Come ben sappiamo, i due si erano già conosciuti a Uomini e Donne, durante il percorso da tronista della blogger. Quest’ultima però all’epoca preferì uscire dal dating show di Maria De Filippi con Emanuele Mauti, iniziando con lui una relazione. La storia però finì qualche mese dopo, e inaspettatamente la Lorenzini successivamente iniziò a frequentare proprio Piccinato, suo ex corteggiatore. Per due anni e mezzo tutto è andato a meraviglia per la coppia. Tuttavia ad un tratto le cose si sono complicate e Sonia e Federico hanno deciso di prendere strade diverse, pur non svelando mai le reali cause della rottura.

Nel mentre da qualche ora proprio Sonia Lorenzini ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 5, e dopo una furiosa lite con Tommaso Zorzi, l’influencer si è raccontata a cuore aperto. Dopo lo scontro col blogger, l’ex tronista si è sfogata con Maria Teresa Ruta, che le ha fatto qualche domanda sulla sua vita sentimentale. Dopo aver ammesso di essere single, inaspettatamente Sonia ha parlato di Federico Piccinato, svelando perché lo ha lasciato e perché la loro storia è finita. Queste le sue dichiarazioni:

“C’erano tanti problemi di fondo. Un “ti amo” che non è mai arrivato. No, non me lo ha mai detto. Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivavano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”.

Come se non bastasse Sonia Lorenzini ha ammesso di aver sperato che non fosse una rottura definitiva. La blogger infatti voleva solo dare una scossa Federico Piccinato, che però non pare sia arrivata. L’ex corteggiatore replicherà alle parole della blogger? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa ha indossato Sonia durante il suo ingresso in casa. Il suo vestito è infatti finito al centro dell’attenzione.