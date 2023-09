Gossip

Nicolò Figini | 15 Settembre 2023

Uomini e donne

Sonny Di Meo e Sara Shaimi, ex volti di Uomini e Donne, sono diventati genitori per la prima volta. Ecco le foto

La figlia di Sara e Sonny Di Meo

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono conosciuti a Uomini e Donne e nonostante gli alti e bassi hanno coronato un loro sogno. Ricordiamo, infatti, che si sono separati per un breve periodo nel dicembre del 2022 per poi tornare insieme a marzo convolando a nozze. Il mese successivo l’infuencer ha rivelato a tutti i fan di essere in dolce attesa.

L’ex corteggiatore ha scritto un lungo posto all’interno del quale spiega di essere ancora follemente innamorato di Sara dopo tre anni. Insieme hanno superato diverse difficoltà e anche se ci sono stati litigi e separazioni adesso tutto ciò appartiene al passato. Qui di seguito un estratto del discorso:

Avevamo bisogno di un segno , di un qualcosa di ancor più bello, qualcosa di superiore. E si, sei arrivato tu, il nostro baby. Ti abbiamo sognato dal primo giorno in cui ci siamo scelti, ti abbiamo voluto e desiderato tanto. Abbiamo fantasticato sul tuo visino già un anno fa. Avevamo anche i nomi pronti, che poi però ad oggi abbiamo cambiato”.

Poco dopo hanno svelato che sarebbe stata una bambina e che si sarebbe chiamata Nora Belle. A distanza di nove mesi hanno finalmente potuto darle il loro benvenuto al mondo. Questo perché poche ore fa sono diventati genitori per la prima volta. I due influencer hanno i profili Instagram chiusi, quindi per vedere le foto bisogna aspettare che accettino la richiesta. Qui sotto una foto della famiglia riunita.

Sonny Di Meo e Sara Shaimi sono diventati genitori per la prima volta

Anche noi di Novella 2000 non possiamo che fai i nostri più sentiti auguri per l'arrivo della loro prima bambina.