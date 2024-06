In questi giorni si è molto discusso di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, che sembravano aver messo un punto alla loro relazione. Nelle ultime ore però un video ha fatto ipotizzare a un ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi?

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione e del gossip sono stati Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Con un lungo post condiviso sui social infatti l’ex gieffino ha annunciato la fine della relazione con la sua compagna, a seguito delle numerose voci di crisi. Ma non solo. Lo chef infatti a sorpresa ha anche accusato l’ex tentatrice di Temptation Island di tradimento e a quel punto è scoppiato un vero caos mediatico.

Poche ore dopo tuttavia Greta è intervenuta per la prima volta e ha così fatto chiarezza sulle dichiarazioni di Sergio, smentendo le illazioni del suo fidanzato. Ma non è finita qui. A quel punto a riprendere la parola è stato nuovamente D’Ottavi, che ha ritrattato sulle sue parole, menzionando dei tradimenti non fisici. Come se non bastasse, qualche ora dopo il trambusto i due sono stati anche avvistati insieme in un locale e a quel punto si è prontamente parlato di un possibile ritorno di fiamma.

Adesso però arriva la prova che confermerebbe che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati insieme. Deianira Marzano infatti, ospite a Radio Marte, ha mostrato un video esclusivo, nel quale vediamo i due ex concorrenti del Grande Fratello passeggiare mano nella mano per le via di Jesolo. Sembrerebbe dunque che lo chef e l’ex tentatrice siano riusciti a chiarirsi e che abbiano deciso di darsi una seconda chance.

Attualmente però né Greta né Sergio hanno confermato il ritorno di fiamma sui social. Senza dubbio però nelle prossime ore i diretti interessati potrebbero intervenire per fare chiarezza su quanto sta accadendo tra loro.