Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Poco fa, con un lungo comunicato postato sui suoi social, Sergio D’Ottavi ha annunciato che lui e Greta Rossetti si sono lasciati. L’ex gieffino inoltre ha accusato la sua ex fidanzata di tradimento.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si dicono addio

Nella casa del Grande Fratello come sappiamo è nato l’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Una volta terminato il reality show, i due hanno iniziato a frequentarsi e hanno così dato ufficialmente il via alla loro relazione. Tuttavia tra gli ex gieffini non sono mancati alti e bassi e solo nelle ultime ore si è parlato di una possibile rottura. Adesso, dopo i ripetuti gossip, è arrivata l’ufficialità: Greta e Sergio si sono definitivamente lasciati. A svelarlo è stato proprio D’Ottavi con un lunghissimo post condiviso sui suoi social. Nel messaggio l’ex gieffino ha così annunciato la fine della relazione, per poi fare una rivelazione inaspettata.

Sergio D’Ottavi ha infatti accusato Greta Rossetti di tradimento, facendo intendere di aver scoperto una presunta infedeltà da parte della sua ormai ex compagna. In merito ha affermato:

“Forse si può anche perdonare un tradimento ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso”.

Greta Rossetti dal suo canto non ha ancora commentato le accuse di Sergio D’Ottavi. In molti tuttavia hanno notato che l’ex tentatrice di Temptation Island ha reso privato il suo profilo Instagram e al momento non è chiaro se e quando interverrà per dire la sua. Naturalmente noi di Novella siamo a completa disposizione dei due diretti interessati qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni a riguardo.