Sophia Loren ringrazia Novella 2000: il messaggio della diva

La divina Sophia Loren ringrazia Novella 2000 per averle dedicato la sua prima copertina dell'anno: ecco che cosa ci ha scritto.

Sophia Loren su Novella 2000

Non capita tanto spesso di ricevere simili tributi di stima, e quando si tratta di una diva come Sophia Loren si rischia di perdere i sensi. L’attrice Premio Oscar, grandissima diva del cinema recentemente tornata a far parlare di sé con il film di Netflix La vita davanti a sé, era comparsa su una delle nostre copertine.

Novella 2000 ne aveva celebrato il lancio del lungometraggio, nel quale la star interpreta una donna dall’animo buono sopravvissuta alla tragedia dell’Olocausto. Ora la pellicola, diretta dal figlio della Loren Edoardo Ponti, concorre ai tanto agognati Academy Awards, e potrebbe assicurare all’attrice la sua terza statuetta. Si tratterebbe di un (quasi) record, visto che l’unica ad aver saputo fare meglio fu Katherine Hepburn che ne vinse quattro.

Intanto, al nostro Gabriele Lazzaro che le aveva dedicato un ampio servizio sul primo numero di quest’anno, la grande star indirizza un biglietto che ha riempito d’orgoglio la redazione tutta.

“Caro Gabriele,” scrive la Loren, “grazie di cuore per il magnifico settimanale. Ciao, Sophia”.

Nella foto: il biglietto di ringraziamento di Sophia Loren

In attesa di rivedere quindi Sophia Loren sul palco degli Oscar – rimandati quest’anno a causa del Coronavirus – inviamo un forte abbraccio all’attrice, che ha saputo regalare al nostro lavoro e a tutti voi lettori una grande emozione in più.

Novella 2000 © riproduzione riservata.