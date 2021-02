Ana Bettz: incontri e amicizie VIP in una vita senza sosta

Da Madonna a Gabriel Garko

Cantante dalla voce melodiosa, indossatrice dalle forme super, Ana Bettz è un’artista a tutto tondo che da anni vive da globe trotter. Dividendosi fra Stati Uniti, Italia e Francia, dov’è spesso ospite di amici o in trasferta per lavoro, ha conosciuto alcune delle star della musica e del cinema più famose al mondo.

Tra i suoi incontri più celebri quelli con Dionne Warwick e David Foster, con i quali ha collaborato in diverse occasioni nei suoi progetti musicali. Per le stesse ragioni ha avuto l’opportunità di trovarsi al cospetto di Vince Tempera, poi diventato suo grande amico, e persino alla divina Cher.

Nel mondo della settima arte, invece, ha recentemente sfilato al Festival del Cinema di Venezia accanto a Gabriel Garko, catalizzando l’attenzione dei media per un loro presunto flirt. Ma Ana Bettz è stata anche immortalata al fianco di un altro grande della fiction nostrana: Francesco Testi. Con quest’ultimo si dice che abbia in agenda un prossimo impegno professionale, del quale però non è ancora trapelato nulla. Ma quando tutto resta top secret, la curiosità si fa ancora più insofferente…

Nel frattempo l’interprete ha finalmente lanciato il suo singolo Spread My Wings, al quale ha lavorato – tra registrazioni in sala d’incisione e videoclip – nel corso della pandemia. Si tratta di un brano speciale, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Un segnale forte, tanto per il significato della canzone quanto della grande sensibilità di Ana Bettz.

