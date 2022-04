1 La segnalazione su Sophie Codegoni

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è nato l’amore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A poco a poco infatti i due ex Vipponi si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è nato un bellissimo sentimento. Ancora oggi l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono in perfetta sintonia, e tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modi tra i due. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Il portale Very Inutil People ha infatti ricevuto una segnalazione su Sophie, che sarebbe stata avvistata in un ristorante di Milano in compagnia di un altro uomo. Questo quanto si legge in merito:

“Ieri sera ero a cena in un ristorante a Milano e ho visto Sophie Codegoni a cena con un uomo castano con capelli ricci, barba e occhiali da sole, erano da soli e Basciano non era con lei. Sulla trentina credo. Non so nello specifico quanti anni abbia ovviamente. Entrambi erano vestiti in modo molto elegante. Lei aveva una minigonna nera e una camicetta nera abbinata molto sbottonata. Tavolo per due”.

La segnalazione su Sophie Codegoni non è naturalmente passata inosservata e per questo motivo l’ex tronista poche ore fa ha deciso di intervenire sui social, rompendo finalmente il silenzio. L’ex Vippona, mostrandosi insieme ad Alessandro Basciano, ha simpaticamente smentito il gossip, affermando come quella sera si trovasse a cena proprio con il suo fidanzato. Queste le sue dichiarazioni:

“Posso dire una cosa? L’altra sera tu eri convinto che io fossi a cena con te al sushi e in realtà io ero a cena con un altro e tu eri con una mia sosia. Sei riccio e con la barba. Non lo capisci che ero a cena con un altro? Sei in loop man”.

Sophie Codegoni ha dunque smentito la segnalazione sul suo conto. Tutto procede a meraviglia con Alessandro Basciano, ma solo qualche giorno fa l’ex tronista ha replicato ai suoi genitori, preoccupati per questa nuova relazione. Rivediamo cosa è accaduto.