Sophie Codegoni avvistata nello stesso luogo di un famoso ex corteggiatore (FOTO)

1 Sophie Codegoni con Luca Daffrè?

Scorrendo le storie Instagram qualcuno sul web si è accorto che due ex protagonisti di Uomini e donne sembrano trovarsi nello stesso luogo e nello stesso momento. Si tratta di un’ex tronista e di un’ex corteggiatore, ma che nel programma di Maria De Filippi non si sono mai incontrati. Di chi stiamo parlando? Di Sophie Codegoni e Luca Daffrè. Lei è stata tronista nella prima parte della stagione 2020/2021 uscendo con Matteo Ranieri, ma la storia non è durata. Lui, invece, ha partecipato più volte a Uomini e donne ed è stato tentatore anche a Temptation Island. Sì era il tentatore con il cervo tatuato sul petto.

Comunque, controllando le loro storie Instagram di oggi, possiamo vedere un video e una foto che sembrano essere fatti nello stesso luogo. In particolare si tratta del Lago di Como. Ecco il video di Sophie Codegoni dal suo profilo Instagram e la foto di Luca Daffrè che lo dimostrano.

Andando nel dettaglio possiamo notare che la pianta e il terrazzo presenti nella foto di Luca Daffrè sembrerebbero gli stessi che appaiono alla fine del video di Sophie Codegoni. In più il panorama circostanze sembra proprio lo stesso, cioè quello del Lago di Como.

Se il web ha già iniziato a sospettare di una nuova relazione, noi vi riportiamo un po’ con i piedi per terra. Infatti sia Sophie che Luca sono modelli e potrebbero trovarsi nello stesso luogo proprio per lavoro. Poi magari sta davvero nascendo una nuova storia d’amore e nel caso possiamo solo che esserne felici. Comunque, in qualsiasi caso, saranno loro a parlarne se lo vorranno.

Intanto, per chi se lo fosse perso, ecco perché è finita la storia tra Sophie e Matteo…