1 Ancora screzi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Ancora una volta non mancano le tensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Come sappiamo infatti tra i due ci sono numerosi alti e bassi, e non sono mancate diverse discussioni, alcune delle quali anche molto pesanti. Proprio per i suoi atteggiamenti, qualche giorno fa l’ex tentatore ha ricevuto anche un provvedimento da parte degli autori del Grande Fratello Vip 6, finendo direttamente al televoto. In queste ore intanto tra Sophie e Alessandro c’è stata l’ennesima lite. Tutto è iniziato quando la Codegoni ha iniziato a ridere e a scherzare insieme a Soleil Sorge, Delia Duran e Antonio Medugno. La cosa però non è affatto piaciuta a Basciano, che così ha accusato la sua fidanzata di essere incoerente, avendo speso più volte dure parole per la modella e il tiktoker. Queste le parole di Alessandro:

“Chi se ne frega di sti due. Hai dato un pensiero bello e preciso su di loro. Che ti metti a fare in mezzo a ste cose? Inizia a comportarti bene perché a me ste cose qui non piacciono. […] Non voglio stare con una persona che da due giorni non si comporta bene. Quando ritornerai a essere la persona dolce, che dà attenzioni, che ho conosciuto allora potremmo riparlarne. Continua ad avere le tue ragioni, nessuno ti dice nulla”.

Nonostante Sophie Codegoni abbia provato a spiegare che in realtà stava scherzando con Soleil Sorge, e che in ogni caso non ci sarebbe nulla di male nell’avere quantomeno un rapporto civile con Delia e Antonio, Alessandro Basciano non ha voluto sentire ragione. A intervenire è stata anche la stessa Soleil Sorge, che ha confermato le parole dell’ex tronista. Tuttavia l’ex tentatore almeno per il momento non sembrerebbe smuoversi dal suo punto.

Non voglio entrare in questa discussione, ma l'unica cosa che mi fa sorridere è Sophie che ripete in loop "parlavamo della pronuncia del nome di Soleil, ma ero con Sole, ma stavo con Sole" 😅❤#gfvip #solphie #solearmy pic.twitter.com/ncP7jp61S4 — Catia (@catiuz92) February 27, 2022

Che nelle prossime ore arrivi un confronto di chiarimento tra Sophie e Alessandro? Nel mentre qualche giorno fa la Codegoni ha fatto un piccolo appunto agli autori del GF Vip. Rivediamo cosa è accaduto.