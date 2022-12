Charlie provoca Antonino che reagisce male: “Ti faccio arrivare all’Isola dei famosi” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 3 Dicembre 2022

GF Vip 7

Botta e risposta tra Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese al GF Vip

C’è molta tensione dentro la Casa del GF Vip 7, i concorrenti non vanno d’accordo e in questi giorni sono scoppiate molte liti anche per motivi futili. Una molto recente, che ha coinvolto vari vipponi, è quella inerente alla prova della settimana per guadagnarsi tutto il budget per la spesa. Ma anche uno scherzo fatto due giorni fa non è stato preso benissimo. La discussione ha portato Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi ad avere dell’astio che a quanto pare non è stato risolto.

E proprio oggi, nel primissimo pomeriggio, è accaduto qualcosa che per poco non ha fatto scattare l’ennesimo scontro. Cosa è successo? Antonino stava parlando con molti altri vipponi di cosa era accaduto riguardo il gioco che avevano fatto, una sorta di chiarimento. A quel punto è passato Charlie che ha tirato un paio di pacche sulla spalla di Spinalbese in una maniera che non è sembrata di pace e chiarimento. E ha proseguito la sua camminata per andare fuori.

Antonino lo ha fulminato con lo sguardo e lo ha chiamato ripetutamente per farlo tornare indietro. Ma Charlie non si è neanche voltato e ha proseguito per la sua strada. Invece di andargli dietro e arrivare ad uno scontro diretto, Spinalbese ha deciso semplicemente di rispondergli con una frecciatina: “All’Isola dei fanosi ti faccio arrivare, posso essere il tuo manager”. Una frase che sta a significare il fatto che secondo lui Charlie Gnocchi è in cerca di attenzioni per farsi spazio in TV.

Abbiamo sfiorato la rissa pic.twitter.com/YoTFJCSvAO — Ara4ever (@ara4everr) December 3, 2022

Successivamente Antonino ha parlato di quanto accaduto con Micol, dicendo di essere stato provocato da Charlie, ma di essersi fermato dal reagire per non dargli soddisfazione. Lei ha chiesto se magari non fosse stato un gesto di pace, ma lui ha detto che gli aveva dato proprio due schiaffi sulla spalla. E poteva chiedere conferma anche agli altri presenti.

Possiamo già aspettarci lunedì una puntata del GF Vip 7 bella ricca di contenuti e discussioni. Qualche diatriba sarà risolta? Speriamo, o ci aspetta un Natale con poca bontà dentro la Casa.