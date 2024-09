A seguito dei gossip di qualche settimana fa, Sophie Codegoni ed Elisabetta Gregoraci sono state beccate sedute vicine alla Milano Fashion Week.

Sophie Codegoni siede accanto a Elisabetta Gregoraci

Chi segue il mondo del gossip sa bene che questa estate a finire al centro del pettegolezzo sono stati Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni. Ma andiamo con ordine e rivediamo in breve cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto della conduttrice calabrese in vacanza con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. A quel punto le malelingue del web hanno immediatamente parlato di presunto flirt tra i due, che tuttavia è stato prontamente smentito.

Nel corso di una successiva intervista infatti a rompere il silenzio è stata la Gregoraci in persona, che al settimanale Chi ha ufficialmente negato le ultime voci di corridoio sul conto. Elisabetta così, mettendo rapidamente un punto al chiacchiericcio, ha affermato: “Eravamo 25 persone in barca. Ci sono video e foto che lo dimostrano, non sono mai stata solo in mezzo al mare con Basciano“.

Adesso, a distanza di quasi due mesi da questo pettegolezzo, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come di certo i più aggiornati sapranno, in questi giorni a Milano si sta svolgendo la tradizionale Fashion Week e numerosi sono gli eventi che si stanno svolgendo in città. Nelle ultime ore così a prendere parte a una delle sfilate sono state proprio Sophie Codegoni ed Elisabetta Gregoraci, che a sorpresa hanno stupito il web. L’ex tronista e l’amata conduttrice si sono infatti sedute vicine. Lo scatto così, che è stato pubblicato da Amedeo Venza, ha fatto in breve il giro dei social.

Pare dunque che tra Sophie ed Elisabetta non ci sia alcun tipo di astio o tensione. Senza dubbio infatti le due avranno avuto modo di chiarirsi in privato e non hanno lasciato che un becero gossip rovinasse i loro rapporti.