In queste ore sono state pubblicate delle foto in cui vediamo Elisabetta Gregoraci in vacanza insieme ad Alessandro Basciano

Elisabetta Gregoraci in queste ore è stata paparazzata in compagnia di Alessandro Basciano mentre si trova in vacanza al mare. Ecco tutti i rumor che stanno nascendo a seguito delle foto pubblicate da Diva e Donna.

Elisabetta Gregoraci in vacanza con Alessandro Basciano

Di recente abbiamo parlato della carriera di Elisabetta Gregoraci, rivelando che durante la prossima stagione televisiva avrà la possibilità di condurre un programma tutto suo sulla Rai. Oggi però ci concentriamo maggiormente sulla sua vita privata e su tutti i rumor che stanno nascendo a causa di alcuni scatti pubblicati dal magazine Diva e Donna.

In queste foto che stanno facendo il giro del web vediamo la conduttrice mentre si gode una vacanza in barca al mare. Però non da sola. Con lei all’interno degli scatti si può notare anche la presenza di Alessandro Basciano e anche per via del titolo che è stato dato al pezzo (“In un mare d’amore con un altro uomo“), sono nati già diversi gossip.

A questo punto è importante fare delle dovute precisazioni. Nonostante Alessandro Basciano sia al momento single dopo l’addio a Sophie Codegoni, Elisabetta Gregoraci risulta ancora fidanzata con Giulia Fratini. Sul numero, di prossima uscita, presentato da Chi si legge una sua intervista in cui spiega: “Briatore è la mia famiglia, Giulio Fratini il mio fidanzato e Nathan il mio grande amore“.

Insomma, stando alle parole rilasciate a Chi non ci sono dubbi: la Gregoraci è attualmente fidanzata con Fratini. Insieme infatti hanno vissuto una romantica vacanza in Marocco solo pochi mesi fa. Di conseguenza dobbiamo prendere con le pinze le foto pubblicate, perché potrebbero essere state travisate.

Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o chiarimento nel caso i diretti interessati volessero chiarire la situazione una volta per tutte. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.