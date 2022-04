1 Il racconto di Sophie Codegoni

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6 è stata senza dubbio Sophie Codegoni. All’interno della casa più spiata d’Italia l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto la conoscenza di Alessandro Basciano, col quale ha iniziato una relazione. Ancora oggi i due sono insieme, e sembrerebbero essere più affiatati che mai. Solo qualche giorno fa la coppia è stata ospite dell’ultima puntata di Casa Chi e nel corso della chiacchierata proprio Sophie ha svelato un retroscena che non è passato inosservato. La Codegoni ha infatti raccontato che in aeroporto, mentre si trovava a partire per un viaggio in Turchia con Alessandro, è stata fermata dalla polizia ben 27 volte! Il motivo? Ai controlli non riconoscevano l’ex Vippona dalla foto sul documento. Queste le sue dichiarazioni:

“Dopo il viaggio in Turchia mi sono detta che avevo bisogno di un braccialetto contro il malocchio. Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti. Sia all’andata che al ritorno, ma ero più piccola in quella foto”.

A svelare di più su questo aneddoto è stato anche Alessandro Basciano, che ridendo ha parlato del momento in cui Sophie Codegoni è stata fermata dalla polizia (QUI per il video):

“Eravamo in Turchia, dovevamo partire e non la facevano passare perché dal documento non la riconoscevano. Lei era inc***atissima, io che ridevo. Era un’altra persona in quella foto. È stata una scena epica”.

