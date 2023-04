NEWS

Andrea Sanna | 15 Aprile 2023

La gioia di Sophie Codegoni su Instagram

Sophie Codegoni oltre a essere un’ex tronista di Uomini e Donne, ex vippona e Bonas di Avanti Un Altro, è anche influencer e conduttrice di Casa Chi. E a proposito del suo lavoro sui social, nelle scorse ore ha festeggiato il traguardo di 1 milione di follower su Instagram. Una gioia incontenibile, che ha voluto condividere con i propri fan, quasi incredula.

Nelle scorse ore mediante delle storie su Instagram Sophie Codegoni ha voluto darne l’annuncio: “Vi giuro che non ero minimamente pronta quando mi sono svegliata questa mattina”, ha detto imitando la sua esultanza. “La prima volta dopo tanti anni che non so davvero cosa dire per quanto sono emozionata. Veramente grazie grazie di cuore a tutti voi che da anni condividete ogni giornata, ogni progetto, che mi volete bene e sostenete.

Grazie, veramente grazie infinite. E la cosa che mi fa più strano è che ogni volta che parlo con voi è come se facessi un FaceTime con delle amiche. E pensare in questi anni a quante cose abbiamo condiviso insieme, viaggi, pensieri, lavori progetti… e pensare che adesso siamo così in tante! Pensare che adesso questo “facetime” con 1 milione di voi mi fa stranissimo. Sono super emozionata e non so come ringraziarvi. 1 milione di volte grazie a ognuno di voi, vi voglio bene”, ha concluso emozionata Sophie Codegoni.

La gioia di Sophie Codegoni per il milione di seguaci raggiunti su Instagram pic.twitter.com/hL4x67pVvw — disagiotv (@disagio_tv) April 15, 2023

Qualcuno però ha avuto da ridire a riguardo: “Ma com’è possibile che Sophie sia arrivata a 1 milione?”, si apprende in uno di tanti tweet presenti sul social. A rispondere è stata Soleil Sorge, che come ben sappiamo nelle scorse settimane ha avuto qualche attrito con Sophie Codegoni per quanto riguarda la linea di costumi.

L’influencer italo-americana dal canto suo ha detto di averne parlato direttamente con la diretta interessata: “Le avevo segnalato l’anomalia visti i vostri commenti, ma mi ha detto che sono stati presi d’attacco da un bot o qualcosa del genere…”

Il commento di Soleil Sorge

Qualcuno ha voluto avere qualche informazione in più da Soleil Sorge e non è mancata anche una domanda sul loro rapporto. Qualche malizioso ha invece trovato questo commento come una stoccata nei confronti di Sophie Codegoni. In ogni caso quest’ultima esulta sui social per il traguardo raggiunto! Interverrà anche per fare chiarezza su quanto detto dall’ex coinquilina del GF Vip?