Redazione | 15 Aprile 2023

Tommaso Stanzani

Le parole di Tommaso Stanzani

La storia tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si è chiusa ormai da diversi mesi. Il ballerino, oggi nel cast di Viva Rai Due al fianco di Fiorello, sembra però nutrire ancora un sentimento di affetto e amore nei confronti dell’ex. A raccontarlo è stato proprio lui stesso durante un’intervista rilasciata a Ciao Maschio, il programma del sabato notte condotto da Nunzia De Girolamo.

La conduttrice ha infatti chiesto al suo ospite come mai fosse tra gli invitati della festa di compleanno che Zorzi ha tenuto qualche giorno fa. “Non c’è mai stato un distacco del tipo ‘non ti parlo mai più o stai lontano da me’. Io penso che l’amicizia quando finisce una relazione può rimanere – ha risposto con onestà Tommaso, che ha poi aggiunto – in un certo senso io lo amo ancora“.

Tommaso Stanzani ha poi precisato che si tratta di un sentimento ben lontano da quello che lega due persone in un rapporto di coppia. “L’amore è cambiato, ha assunto una forma diversa. Penso sia lo stesso per lui. Per me lui rimarrà una persona importante e non voglio perderla“, ha dichiarato il ballerino.

“È un amore che si trasforma“, ha chiosato la De Girolamo. L’intervista completa andrà in onda nel corso della puntata di sabato 15 aprile, l’ultima della stagione. Qualche mese fa proprio Tommaso aveva raccontato di essere stato contattato per far parte del cast del GF Vip 7.

Tommaso Stanzani, la chiamata per il GF Vip

“Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality – aveva dichiarato all’epoca – So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico”.

Lo stesso Stanzani è stato più volte vittima dell’odio ingiustificato del web. “Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza“, ha raccontato il ballerino.