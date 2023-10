Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Sophie Codegoni a Verissimo

A una settimana di distanza, Sophie Codegoni ha fatto ritorno a Verissimo. Dopo le parole di ieri del suo ex fidanzato Alessandro Basciano, l’influencer ha voluto intervenire per mettere un punto definitivo a questa storia. L’ha fatto parlando della presunta amante di lui, portando delle prove, tuonando poi con la frase: “Io mi facevo fare le carte mentre tu ti facevi le altre”.

Nel suo intervento Basciano ha parlato di “plagio”, certo che Sophie Codegoni sia mal consigliata da persone a lei vicine. A tal proposito l’ex tronista ha deciso di intervenire:

“Più volte abbiamo parlato di questo plagio. Per lui mia mamma mi plagia. Gli ho sempre detto di avere una testa funzionante e che nessuno decide sulla mia vita. Ho scelto di avere una famiglia con lui e ci può essere il mondo intero che dice che lui è sbagliato, se per me è giusto è giusto per sempre. È vero che alcuni speravano che la nostra storia finisse come la mia mamma”.

Poi una frase che è rimasta impressa ai telespettatori che ora sui social stanno commentando le dichiarazioni di Sophie Codegoni. L’influencer ha raccontato una scena che ci sarebbe stata tra loro: “Ci fu un episodio in cui lui disse ‘come farà a crescere Céline con una mamma così ‘poco di buono’ come te?’. Lei prese il telefono e gli disse che si augurava che lo lasciassi e che gli andasse tutto male”.

In difesa di sua madre Sophie Codegoni ha detto che vive di lei nella maniera più sana e buona ed entrambe sono l’una nella vita dell’altra. Secondo Sophie c’era della competizione tra Alessandro e sua madre. Lei per me è sacra: “Più volte mi sono arrabbiata di questo astio dove però lei gli ha sempre aperto le porte”.

Quale sarà ora la risposta di Alessandro Basciano?