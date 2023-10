NEWS

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Sophie Codegoni verissimo

Sophie Codegoni smentisce Basciano

Questo pomeriggio a Verissimo è tornata Sophie Codegoni per replicare all’intervista fiume del suo ex Alessandro Basciano, dopo che lei la settimana scorsa ha parlato del tradimento subito. Il deejay ha smentito la versione della Codegoni. Secondo Basciano dunque non avrebbe fatto nulla di male con Luzma Cabello, questo il nome della ragazza coinvolta.

Ma Sophie Codegoni ha spiegato che lui avrebbe cambiato più volte la sua versione del racconto, mostrando anche delle prove…

A seguire Sophie Codegoni ha aggiunto. “Se vai in discoteca con lei, ti strusci, ti avvicini a un millimetro dalla sua bocca e poi finisce il video, non mi sembra che lui stesse mantenendo le distanze. Non capisco il perché delle bugie. Se questo è trattare bene una donna allora io non ho capito niente, sbagliavo ad avere occhi solo per lui, ad amare solo lui. Per me non è normale”.

Nel dettaglio poi Sophie Codegoni ha detto di non conoscere Luzma e che quest’ultima potrebbe essere uscita allo scoperto per svariate ragioni: “Lei può averlo fatto per ripicca, perché dopo la pubblicazione della mia foto con Céline dove dice di amarci, lei mi ha mandato tutto e io non perdono. Il tradimento è la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

E ancora: “Molti hanno anche ipotizzato sui social che questa ragazza fosse stata ingaggiata da me. Ma anche in questo caso doveva essere lui a dire ‘mi sono ritrovato in questa situazione, sono su un volo, torno da voi’“, ha aggiunto. Oltremodo pensa che Alessandro Basciano debba assumersi le proprie responsabilità anziché riconoscere l’errore ma puntare comunque il dito su di lei.

Per quanto riguarda invece la questione cartomanti e stregoni, Sophie Codegoni ha detto che entrambi l’hanno fatto, ma è consapevole si trattasse solo di un gioco e che questi dicevano anche che si sarebbero lasciati a marzo: “La conversazione con la cartomante di recente io non l’ho mai avuta. Quando ero al nono mese un cartomante mi disse che mi tradiva ma mica l’ho lasciato. Dal momento che ho degli occhi e una testa, ho deciso di non volerlo più. Le persone a me vicino mi consigliano per il mio bene. (…) Io mi faccio fare le carte mentre tu ti fai le altre“, ha concluso Sophie Codegoni nel suo sfogo a Verissimo.