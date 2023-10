Rudy Zerbi tesse le lodi di Annalisa: “Resta il livello assoluto di allieva modello”

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

A Verissimo Rudy Zerbi tesse le lodi di Annalisa Scarrone, sua ex allieva di Amici: “Lei è e resterà l’allieva modello”

Rudy Zerbi elogia Annalisa

Oggi pomeriggio Rudy Zerbi a Verissimo si è raccontato tra vita privata e lavoro, in particolare il suo ruolo come insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il docente di canto negli anni ha avuto modo di puntare su degli allievi davvero molto interessanti che, con il trascorrere degli anni hanno ottenuto un successo incredibile. Su tutti pensiamo per esempio Annalisa, che negli ultimi anni ha ottenuto dei risultati importantissimi. E proprio della cantante ha voluto tesserne le lodi:

“Annalisa rimane ancora oggi il livello assoluto di allieva modello. Sempre pronta, faceva sempre quel qualcosa in più”, ha precisato subito Rudy Zerbi. Il docente del talent show di Canale 5 ha aggiunto: “Come diceva Maria delle volte il percorso sembra lungo e sembra che non si venga notati subito, ma poi quando questo avviene è tutto per merito”

C’è stata poi una clip riassuntiva dove sono stati mostrati alcuni dei tanti talenti passati per la scuola di Amici e seguiti proprio da Rudy Zerbi. Un momento che ha reso ancor di più orgoglioso l’insegnante di canto, felice di aver creduto in questi ragazzi. Ecco le sue parole a proposito:

“Che bello vedere questi ricordi e questi ragazzi sia nel canto che nel ballo. Amici non li abbandona e non vengono dimenticati. Alcuni sono professionisti o giudici all’interno della scuola. È veramente bello vederli realizzarsi e vivere di musica. Io dico sempre di cercare di non avere paura, ma di essere felici del proprio lavoro”.

Infine nell’intervista Rudy Zerbi ha anche raccontato che in passato avrebbe voluto fare un altro mestiere, ma ben presto ha capito che forse non era il caso: “Inizialmente volevo fare il cantante, poi ho incontrato Rudy Zerbi che mi ha detto no e allora ho sempre lavorato nella musica”.

Così Rudy Zerbi con orgoglio ha parlato di Annalisa e dei suoi amati allievi!